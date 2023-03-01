Общество 01 марта 2023, 17:14 Нижегородцам рассказали, где можно поиграть с котами

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В Нижнем Новгороде работают несколько котокафе, куда можно прийти и поиграть с четвероногими в домашней обстановке. Об этом рассказал сайт Pravda-nn.ru.

В заведении под названием «Мурзик» обитают 22 кота. Здесь все устроено, как дома. Посетителей просят переобуться в тапочки, а руки необходимо обработать антисептиком. У каждого усатого обитателя здесь своя история. С котами можно посидеть час, а можно и весь день.

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Еще одно котопесокафе носит название «Муррчим». Оно открылось шесть лет назад. Количество жильцов в нем — 160 питомцев. С ними также разрешают поиграть. А если с кем-то из животных посетитель почувствует особую связь, то его можно будет забрать домой. Но только после подписания специального договора.

«Все гости обязательно проходят собеседование, подписывают договор отслеживания судьбы и только тогда могут забрать животное домой. Мы не стремимся отдать как можно больше, мы хотим, чтобы наши животные переезжали в лучшие условия, а не в худшие», — рассказала руководитель заведения Алина Токман.

Кроме того, в Нижнем Новгороде есть несколько приютов для бездомных животных. Большинство из них открыто волонтерами и нуждается в помощи. Неравнодушные могут предложить кафе и приютам деньги, корм, ветпрепараты и свои услуги.