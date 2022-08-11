Нижегородцам позволят оформить в собственность участки под домами-самостроями

Жители Нижегородской области смогут бесплатно получить в собственность участки под домами-самостроями и сами дома, если живут в них более 15 лет. Об этом сообщило издание NewsNN

По данным сайта kp.ru, местные жители не имели возможности оформить нужные документы. В результате у них возникали проблемы с прикреплением к поликлиникам и поступлением детей в образовательные учреждения. Сейчас они могут оформить участки и жилье в собственность до конца до 2023 года.

«Теперь нижегородцы, которые проживают 15 и более лет в самостроях, возведенных до 1 сентября 2006 года, могут бесплатно получить в собственность участок земли под построенным жильем», — уточнили в областной администрации.