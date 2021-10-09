Необычные качели появились на территории Нижегородского кремля и удивили местных жителей. Аттракцион приковали к земле цепью. Кто и зачем это сделал — неясно.

Фотографии качелей опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1»

На фото видно, что на территории кремля установили несколько новых качелей, однако им не дали выполнять свою функцию. Чтобы люди не могли качаться на качелях, их все приковали к земле цепями.

Пользователи в комментариях сильно удивились такому поступку.

«Это подвесная лавка», — отметил один из юзеров.

«Чтобы не трогали. Это на Новый год», — пошутил другой.

Некоторые попытались найти объяснение такому поступку.

«Качели прикрепили, чтобы гуляющие пьяные демоны не пытались устраивать на них солнышко, не сломать и сильно не раскачивать».

«Прицепили, чтобы пешеходов не ударить, она технически неграмотно сделана, на тротуаре».

«Это показательные качели, как в армии, — смотреть можно, качаться нет».

Пока непонятно, кто и зачем установил цепи. Неясно, снимут ли ограничение или оно останется навсегда.