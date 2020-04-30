Нижегородца осудили за ограбление клининговой компании

По данным информагентства, мужчина проник в офис вечером, взломал сейф и забрал оттуда семь с половиной миллионов рублей, которые принадлежали главе предприятия. Отмечается, что свою вину осужденный признал частично. Он добровольно возместил имущественный ущерб в размере 49 тысяч рублей. Следующие пять лет мужчина проведет в колонии общего режима.