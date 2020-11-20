Нижегородскую область наградили за успешное исполнение дорожного нацпроекта

Уточняется, что диплом в рамках «Транспортной недели-2020» в столице вручили министру транспорта и автомобильных дорог региона Павлу Саватееву. По словам главы Росавтодора Андрея Костюка, в нынешнем году Нижегородская область стала одной из лучших по объемам и качеству дорожных работ.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что контракты на организацию ремонтов в текущем году были заключены в конце минувшего года.

«Это дало возможность подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и сразу, как только позволили погодные условия, выйти на объекты», — пояснил он.

В рамках проекта в области отремонтируют 195 участков дорог общей протяженностью порядка 880 километров. По общим объемам дорожного строительства Нижегородская область занимает второе место после Подмосковья. Помимо прочего, более 1 000 километров дорог приведут в порядок.