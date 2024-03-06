Общество 06 марта 2024, 16:42 Нижегородскую область наградили премией «Ключ к городу молодежи мира»

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Нижегородскую область поместили на первое место среди регионов России по работе с молодежью и присвоили премию «Ключ к городу молодежи мира». Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал председателя регионального Заксобрания Евгения Люлина.

Он написал, что павильон Нижегородской области отметили на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Особое внимание уделили волонтерским и фестивальным событиям, которые собрали максимальное количество гостей.

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«Организаторы ВФМ-2024 в „Сириусе“ признали нас в числе пяти лучших регионов, которые активнее всех участвовали в подготовке и проведении фестиваля: помогали с застройкой, с волонтерскими акциями, гастрофестивалем, культурным шефством над иностранными участниками. Молодцы!» — написал Люлин.

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