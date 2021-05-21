Нижегородского бездомного, который увел мальчика с детской площадки, арестовали

В Нижнем Новгороде выбрали меру пресечения для 35-летнего мужчины, забравшего с детской площадки чужого ребенка. Бездомного направили под арест.

Нижегородца обвинили в незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, напомнили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления», — подчеркнули в ведомстве.

Мужчина, написал Life в Telegram, решил сделать шестилетнего мальчика своим «сыном». Ребенка он планировал увезти в деревню и больше родителям не возвращать.

Ранее на допросе 35-летний бездомный рассказал, что с мальчиком познакомился на детской площадке. Тот якобы хотел погулять с его собакой. Пропавшего ребенка искали несколько часов и обнаружили сильно напуганным. Мальчик просился к маме и не мог объяснить, что произошло.

В отношении нее, по версии СМИ, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщину могут лишить родительских прав.