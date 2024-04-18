18 апреля 2024, 15:36
Нижегородское Заксобрание сообщило о планах усилить меры по предотвращению распространения птичьего гриппа
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рассказали о планах по предотвращению распространения птичьего гриппа. Одна из задач — внесение изменений в региональное законодательство, сообщило ИА «Время Н».
Парламентарии собираются оставить в списке охотничьих ресурсов чайку озерную. Именно она является активным переносчиком заболевания, что подтверждают результаты лабораторных исследований.
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Напомним, данный вид уже был включен в соответствующий перечень, однако срок действия правил заканчивается в июне 2024 года.
Депутаты
Птичий грипп
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