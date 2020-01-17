    17 января 2020, 04:40

    Нижегородское поместье выставили на продажу вместе с персоналом

    Кирилл Фролов

    В Нижегородской области выставили на продажу коттедж площадью 460 квадратных метров. Поместье продают за 160 миллионов рублей вместе с обслуживающим персоналом, сообщили изданию NN.ru в местном агентстве недвижимости.
    Нижегородское поместье выставили на продажу вместе с персоналом

    Дом расположен в поселке Велетьма — «экологически чистом районе Нижегородской области с охраняемой территорией, видеонаблюдением», говорится на сайте агентства «Город NN», которое занимается продажей.

    Поместье также включает в себя участок площадью 0,46 гектара. На территории выполнены «высококлассные ландшафтные работы». Также там находятся два гаража с помещением для водителя и оружейной комнатой, двухэтажная русская баня, бассейн, теннисный корт, строения для охранников и пожарной службы, вертолетная площадка.

    Нижегородское поместье выставили на продажу вместе с персоналом | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Коттедж обслуживают подсобные рабочие, уборщица, охранник, гувернантка и пожарный. Предполагается, что новый владелец продлит с ними договоры, рассказали в агентстве.

    По словам риелтора, стоимость недвижимости «хозяева определяли из своих затрат».