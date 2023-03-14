Общество 14 марта 2023, 18:28 Нижегородским водителям могут запретить скрывать номера на платных парковках

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Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода хотят запретить местным автомобилистам скрывать номерные знаки на платных парковках. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

При утверждении изменений, нижегородским автомобилистам нельзя будет закрывать регистрационный номер на машине различными материалами. Сотрудникам парковок при этом могут разрешить снимать все приспособления, мешающие прочитать номер автомобиля.

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Отмечается, что проект изменений в закон будет рассмотрен 22 марта.

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