Общество 30 ноября 2023, 15:44 Нижегородским пенсионерам предоставят бессрочные льготы на капремонт

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Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области решили продлить действие закона о льготах на капремонт для одиноких пенсионеров старше 70 и 80 лет и сделать его бессрочным. Об этом сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».

Так, для неработающих пенсионеров старше 70 лет, проживающих самостоятельно, предусмотрена льгота в 50%. Пожилые люди старше 80 лет вправе претендовать на компенсацию капремонта в размере 100%.

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Отмечается, что сейчас такую меру поддержки получают 63,4 тысячи жителей Нижегородской области.