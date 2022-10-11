Нижегородский зоопарк «Лимпопо» отправит помощь воинским частям | 360°

Общество 11 октября 2022, 20:48 Поделиться Telegram

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Viber Нижегородский зоопарк «Лимпопо» отправит помощь воинским частям

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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» отправит местным воинским частям три автомобиля УАЗ и гуманитарную помощь. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru.

Один из автомобилей грузовой, два легковых. Также в пакет помощи вошли стельки, носки и перчатки для солдат.

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«Несмотря на то, что наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой, обеспечивают всем необходимым, мы просто не можем быть в стороне. Сейчас мы просто обязаны быть вместе», — заявил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

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