Общество 06 апреля 2023, 16:59 Нижегородский завод увеличил выпуск бронемашин «Тигр» Минобороны: Арзамасский машиностроительный завод нарастил выпуск бронеавтомобилей Пресс-служба Минобороны

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Арамасский машиностроительный завод в Нижегородской области нарастил выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр». Это следует из сообщения пресс-службе Минобороны России.

Министр обороны Сергей Шойгу проконтролировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятии. Он проинспектировал производственные мощности, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр», изучил новейшие разработки в области бронетехники. Руководство завода рассказало главе Минобороны о повышении защитных свойств брони с учетом пожеланий военнослужащих. Двойная броня выдерживает даже подрыв двух килограммов тротила.

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«Глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.