Общество 04 сентября 2023, 00:16 Нижегородский школьник впечатлил Путина стихотворением о Родине Президент Путин пообещал помощь нижегородскому школьнику с изданием стихов РИА «Новости»

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Прочитанное нижегородским школьником Григорием Васильевым стихотворение о Родине настолько впечатлило президента России Владимира Путина, что он пообещал мальчику помочь с изданием собственного сборника стихов. Кадры общения российского лидера с юным поэтом показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Григорий Васильев стал одним из участников открытого урока «Разговор о важном», который Владимир Путин провел 1 сентября. Встреча прошла в рамках проекта платформы «Россия — страна возможностей», куда пригласили учеников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победителей международных олимпиад и конкурсов.

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В ходе общения со школьниками президент попросил мальчика из Нижнего Новгорода прочитать одно свое стихотворение. Юный поэт выбрал стихотворение о Родине, которое очень понравилось президенту.

После открытого урока Путин поинтересовался, не собирается ли школьник опубликовать сборник своей поэзии, мальчик признался, что сейчас ищет подходящее издательство, которое сможет ему с этим помочь.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — предложил Путин.

В ходе открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин заявил, что главная цель этих занятий научить школьников любить свою страну. Он добавил, что учителям нужно подходить к урокам творчески и рассказывать об истории и традициях России, а также учитывать семейные связи учеников. Глава государства подчеркнул, что тему можно подавать так, чтобы преподавателям тоже становилось интересно, тогда и учеников станут гореть глаза.