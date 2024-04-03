Общество 03 апреля 2024, 17:45 Нижегородский планетарий откроется после полной реставрации

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Планетарий имени Гречко в Нижнем Новгороде планируют открыть только после проведения полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на департамент культуры.

Также специалисты установят в учреждении высокотехнологичное оборудование и оформят основные композиции. Увеличения расходов на ремонт планетария не потребуется.

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Отмечается, что на время реставрации лекции и сеансы перенесли на площадку Мининского университета.