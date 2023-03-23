Общество

23 марта 2023, 15:04

Нижегородский Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром трансплантологии

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Министерство здравоохранения Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с «Национальным исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное правительство.

Документ был подписан главой нижегородского Минздрава Давидом Мелик-Гусейновым и руководителем НИЦ Сергеем Готье.

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Отмечается, что сотрудничество предполагает совместную исследовательскую деятельность и подготовку квалифицированных медкадров.

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Здравоохранение

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