Нижегородский Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром трансплантологии

Министерство здравоохранения Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с «Национальным исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное правительство.