23 марта 2023, 15:04
Нижегородский Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром трансплантологии
Министерство здравоохранения Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с «Национальным исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное правительство.
Документ был подписан главой нижегородского Минздрава Давидом Мелик-Гусейновым и руководителем НИЦ Сергеем Готье.
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Отмечается, что сотрудничество предполагает совместную исследовательскую деятельность и подготовку квалифицированных медкадров.
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Здравоохранение
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