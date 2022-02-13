Нижегородский министр заявил, что некоторые хотят открыть больничный удаленно ради отдыха

Некоторые жители Нижегородской области пытаются удаленно оформить больничный через службу 122 просто для того, чтобы отдохнуть. Об этом глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов написал у себя в Instagram.

Мелик-Гусейнов рассказал, что на горячую линию 122 в регионе за день поступило 36 тысяч звонков. Он сам побыл оператором.

Многие звонят, чтобы дистанционно оформить больничный. И часть таких людей, по словам министра, просто хотят отдохнуть.

«К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть — лучший контролер», — написал Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского Минздрава отметил, что многие звонят просто чтобы поболтать. Он лично принял несколько таких звонков. Один мужчина предлагал услуги «донора кожи». Ему ответили, что не нуждаются, но через полчаса тот перезвонил, попав на другого оператора. Звонила женщина, которая забыла ключи у подруги и не знала, как попасть домой.

«А один товарищ разыскивал судебного пристава Серафимовича. Были и чихающие цыплята, до скольки работает магазин „Пятерочка“ на Автозаводе и когда мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде. Я не шучу», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Министр попросил людей не загружать канал горячей линии подобными вопросами.

По данным Znak.com, в комментариях к посту многие написали, что не могут дозвониться по номеру 122, а больничные оформляют в поликлиниках, отстаивая часами в очередях.