Нижегородские зоозащитники ищут дом местному Хатико

Нижегородские зоозащитники ищут дом псу, которого прозвали Хатико. Его хозяйка умерла больше года назад, но собака до сих пор ждет ее недалеко от дома, написало РИА ФАН.

Хатико, или, как его называют другие местные жители, Малыш, живет под лестницей возле магазина, недалеко от дома, где он раньше жил с хозяйкой. Неравнодушные местные жители соорудили ему теплую будку, но боятся что собака может стать жертвой догхантеров.

«Он очень сильно любил свою хозяйку. После ее смерти квартира перешла наследникам, которые выдворили собаку на улицу. Зимой его заносило снегом так, что из сугроба только нос торчал. Но пес не уходит. Во вторую зиму ему будет тяжело. Синоптики обещают сильный холод», — рассказала местная жительница Татьяна Акимова.

Она добавила что оставаться на улице собаке слишком опасно, потому ему необходимо найти новых хозяев.

«Если кто-то захочет принять его, ждем по номеру +7 930 804-33-44», — говорит Татьяна.