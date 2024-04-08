Общество 08 апреля 2024, 17:03 Нижегородские власти подготовят 19 мест для отдыха горожан к летнему сезону

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К летнему сезону в Нижнем Новгороде подготовят 14 муниципальных пляжей и пять зон для отдыха. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Перед началом сезона все 19 обозначенных территорий проверят и проведут там уборку. Речь идет о пляжах на Оке и местных озерах. Кроме того, власти пообещали привести в порядок зону для отдыха на набережной Гребного канала.

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