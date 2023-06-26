Общество 26 июня 2023, 16:02 Нижегородские власти благоустроят территорию бывшей усадьбы Демидовых

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Администрация Нижнего Новгорода, АНО «АСИРИС» и студия ландшафтной архитектуры «Фьюжн» подписали соглашение о благоустройстве территории бывшей усадьбы Демидовых, Рождественской и Зимней церквей в Воротынском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в агентстве по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области, в концепцию по благоустройству входит расчистка территории и сиреневой аллеи, обустройство площадки для мероприятий, установка малых архитектурных форм.

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Имение Демидовых было построено в XIX века. Здесь сохранилось около 30 захоронений.