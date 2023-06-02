Общество 02 июня 2023, 18:40 Нижегородские суда «Валдай 45Р» перевезли более 6 тысяч пассажиров с начала года

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В судоходной нижегородской компании «Водолет» рассказали, что только с начала этого года нижегородские суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезли более шести тысяч пассажиров. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Нижегородцам стали доступны рейсы в Чебоксары по четвергам и субботам. С 12 июня начнутся экскурсионные рейсы в Козьмодемьянск.

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В июне «Водолет» возобновит рейсы «Валдаев» в Балахну. В ближайшем будущем также добавится Владимирская область.