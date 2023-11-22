Общество 22 ноября 2023, 14:50 Нижегородские студенты свяжутся с российским экипажем МКС

Читать 360tv в

Студенты Нижегородского государственного университета имени Лобачевского свяжутся с российскими космонавтами Международной космической станции. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Сеанс радиосвязи запланирован в рамках реализации программы развития Передовой инженерной школы. Он продлится около 10 минут, за это время студенты смогут задать вопросы космонавтам и увидеть изображения с вебкамер МКС.

Реклама

Отмечается, что также для обучающихся организовали лекцию директора Научно-исследовательского физико-технического института Владимира Чувильдеева.