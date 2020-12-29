Он рассказал, что перед этим консультировался с Роспотребнадзором. По результатам анализа были сделаны выводы, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась.

«В связи с этим было принято решение, что после новогодних праздников все школы региона будут работать в обычном формате», — заключил Никитин.