Нижегородские школы вернутся к очному формату работы после Нового года — Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что все школы выйдут с дистанционного обучения после новогодних каникул. Об этом сообщил Infox.ru.
Он рассказал, что перед этим консультировался с Роспотребнадзором. По результатам анализа были сделаны выводы, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась.
«В связи с этим было принято решение, что после новогодних праздников все школы региона будут работать в обычном формате», — заключил Никитин.