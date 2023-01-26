Общество 26 января 2023, 17:37 Нижегородские школьники поговорили с космонавтами, находящимися на борту МКС

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Воспитанники центра «Юный автомобилист» в Нижнем Новгороде поговорили с космонавтами, которые находятся на борту МКС. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Разговор записывался из регионального центра при помощи коллективной радиостанции. Школьники расспрашивали космонавтов о других планетах и бытовых условиях на МКС.

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Отмечается, что связаться с бортом удалось благодаря образовательной программе Роскомоса.