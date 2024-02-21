21 февраля 2024, 15:46
Нижегородские приставы взыскали 15 миллиардов рублей у должников в 2023 году
Судебные приставы взыскали 15 миллиардов рублей у должников в 2023 году в Нижегородской области. Общими усилиями им удалось превысить показатель 2022 года на 848 миллионов, сообщила «Нижегородская правда».
Одним судебным приставом-исполнителем в среднем было взыскано более 29 миллионов рублей. На исполнении в прошлом году находилось свыше 2,3 миллиона исполнительных производств.
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Отмечается, что главный судебный пристав региона Александр Юдин поблагодарил коллектив за проделанную работу, отличившиеся сотрудники получили награды.
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