Общество 21 февраля 2024, 15:46 Нижегородские приставы взыскали 15 миллиардов рублей у должников в 2023 году

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Судебные приставы взыскали 15 миллиардов рублей у должников в 2023 году в Нижегородской области. Общими усилиями им удалось превысить показатель 2022 года на 848 миллионов, сообщила «Нижегородская правда».

Одним судебным приставом-исполнителем в среднем было взыскано более 29 миллионов рублей. На исполнении в прошлом году находилось свыше 2,3 миллиона исполнительных производств.

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Отмечается, что главный судебный пристав региона Александр Юдин поблагодарил коллектив за проделанную работу, отличившиеся сотрудники получили награды.