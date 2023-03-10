Общество 10 марта 2023, 15:52 Нижегородские полицейские подарили девочке с инвалидностью щенка

Читать 360tv в

Нижегородские транспортные полицейские пригласили на экскурсию в кавалерийский взвод полиции нижегородского полка ППС многодетную семью и одной из девочек подарили собаку. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Как рассказали в пресс-службу УТ МВД России по ПФО, старшая дочь семьи Чаплыгиных очень хотела завести собаку, но финансовое положение семьи не позволяло купить ей щенка. Полицейские решили исправить это и подарить девочке питомца.

Реклама

Семья с тремя детьми переехала в Нижегородскую область из Мариуполя в 2014 году.

Реклама