Общество 06 июня 2023, 17:31 Нижегородские полицейские изъяли почти 1,5 тонны поддельного алкоголя во время рейдов

Читать 360tv в

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из магазинов Нижегородской области более 1,4 литра суррогатного алкоголя во время рейдов. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Полицейские проводят проверки во всех районах области. В Спасском районе правоохранители обнаружили 220 литров алкоголя без сопроводительных документов.

Реклама

Отмечается, что ранее из-за отравления сидром в Нижегородской области скончались два человека.