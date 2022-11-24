24 ноября 2022, 18:57
Нижегородские пенсионеры получат по 10 тысяч на золотую, бриллиантовую и благодатную свадьбу
Семейные пары Нижнего Новгорода, прожившие в супружеском браке 50,60 и 70 лет, получат на праздник по 10 тысяч рублей уже со следующего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.
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По данным сайта ИА «Нижний Новгород», такая мера поддержки будет способствовать укреплению семейных ценностей. Отмечается, что ежегодно получать поощряющие выплаты смогут порядка четырех тысяч семей Нижегородской области.
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