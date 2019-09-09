Нижегородские пенсионерки спаслись от медведей в домике на дереве

Две пожилые женщины потерялись в нижегородском лесу. Ушедших за грибами пенсионерок поздно ночью нашли в охотничьем домике на дереве. Там они прятались от медведей.

Жительницы деревни Алешино 77 и 65 лет отправились в лес ранним утром субботы. Историю их пропажи рассказали в группе поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети «ВКонтакте». Вечером этого же дня пенсионерок начали искать.

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Сначала обнаружили следы, которые, предположительно, принадлежали пропавшим. Потом поисковики начали работать «на отклик»: каждые 200-300 метров останавливались и звали потерявшихся женщин. В итоге их нашли в охотничьем лабазе, или домике на дереве.

«Живы, здоровы, только пить хотят и слегка замерзли», — поделился подробностями один из координаторов «Рыси».

Пенсионерки рассказали, что блуждали по лесу примерно с 10:00. С собой они не взяли ни мобильных телефонов, ни еды — только немного воды.

Рядом с деревом, на котором прятались грибники, поисковики заметили медвежьи следы.

Источник фото: «ВКонтакте»

Информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева в беседе с РИА «Новости» уточнила, что в этом районе много диких животных. Кроме медведей, в лесах водятся волки и кабаны.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Женщины надеялись переждать ночь, чтобы утром снова искать дорогу к дому», — пояснила Ермолаева.