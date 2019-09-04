Нижегородские хирурги извлекли из питона шесть килограммов яиц

«Если бы не вмешались и не провели операцию, яйца внутри змеи мумифицировались бы и начали гнить», — пояснил главврач госпиталя «Зоозащита-НН» Дмитрий Тарелкин.

Врачам помог специалист по змеям. Именно он обозначил необходимость хирургического вмешательства. Операция длилась шесть часов. Все это время пресмыкающееся находилось под газовым наркозом. Из Альбины извлекли шесть килограммов яиц, а затем вернули обратно на выставку экзотических животных.