02 декабря 2023, 11:05
Нижегородская область стала регионом года по версии Russian Creative Awards
Нижегородскую область признали регионом года на премии Russian Creative Awards
Нижегородская область победила в номинации «Регион года» российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Для нас победа в столь престижной премии — это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Он напомнил, что за последние годы регион активно участвовал в культурной, образовательной и деловой жизни страны, а также провел фестивали и запустил программу арт-резиденций. Никитин отметил, что в рамках грантовой программы «Команда креативных практик» область получила более 213 миллионов рублей и поддержала более 110 проектов жителей Нижегородской области.
«Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ», — рассказал губернатор, перечисляя достижения региона.
Ранее премию Russian Creative Awards получил проект «Москва — город кино». По словам мэра столицы Сергея Собянина, съемочная площадка состоит из 300 гектаров креативного пространства, в котором можно снимать фильмы в декорациях различных эпох.
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