Общество 02 декабря 2023, 11:05 Нижегородская область стала регионом года по версии Russian Creative Awards Нижегородскую область признали регионом года на премии Russian Creative Awards РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нижегородская область победила в номинации «Регион года» российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Для нас победа в столь престижной премии — это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Реклама

Он напомнил, что за последние годы регион активно участвовал в культурной, образовательной и деловой жизни страны, а также провел фестивали и запустил программу арт-резиденций. Никитин отметил, что в рамках грантовой программы «Команда креативных практик» область получила более 213 миллионов рублей и поддержала более 110 проектов жителей Нижегородской области.

«Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ», — рассказал губернатор, перечисляя достижения региона.

Ранее премию Russian Creative Awards получил проект «Москва — город кино». По словам мэра столицы Сергея Собянина, съемочная площадка состоит из 300 гектаров креативного пространства, в котором можно снимать фильмы в декорациях различных эпох.