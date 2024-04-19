Общество 19 апреля 2024, 10:35 Нижегородская область спустила 30 судов на воду в 2023 году

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с предпринимателями «Вопросы бизнеса. Открытый диалог» рассказал о развитии судостроительства в регионе. В 2023 году предприятия спустили на воду 30 судов, написало НИА «Нижний Новгород».

По словам главы региона, отрасли судостроения имеют заказы на несколько лет вперед. Проблема в том, что в каждой из них требуется глобальное импортозамещение.

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Губернатор также сообщил о доступе к программам финансирования льготного лизинга из федерального бюджета.