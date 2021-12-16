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    16 декабря 2021, 15:14

    Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство спортобъекта

    Дарья Морозова

    Пять миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на строительство ледового дворца в Нижегородской области. Об этом сообщило издание Infox.ru.

    Дворец станет не только спортобъектом, но и общественным пространством с высокими технологиями.

    «Уверен, все эти объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений», — заявил президент России Владимир Путин.

    Деньги на строительство будут направлены в регион уже в этом году.