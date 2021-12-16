Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство спортобъекта

Пять миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на строительство ледового дворца в Нижегородской области. Об этом сообщило издание Infox.ru.

Дворец станет не только спортобъектом, но и общественным пространством с высокими технологиями.

«Уверен, все эти объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений», — заявил президент России Владимир Путин.

Деньги на строительство будут направлены в регион уже в этом году.