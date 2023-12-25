Общество 25 декабря 2023, 16:28 Нижегородская область подготовила 15 генпланов градостроения для муниципалитетов

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Правительство Нижегородской области сообщило о подготовке 15 генпланов строительства для муниципалитетов. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на министра градостроительной деятельности региона Марину Ракову.

Уже готовы документы для Вачского, Ветлужского, Гагинского, Краснобаковского, Пильнинского, Починковского, Сосновского, Тонкинского и Тоншаевского округов.

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«Преобразованные округа нуждаются в единой градостроительной документации. Это и порядок землепользования, и ясность по категории земель, на которых можно строить или нельзя строить», — сообщила в беседе с журналистами Ракова.