Общество 20 ноября 2023, 18:17 Нижегородская мэрия выделила более 65 миллионов рублей на новогодние подарки для детей

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Мэрия Нижнего Новгорода выделила 65,6 миллиона рублей на закупку подарков для детей к Новому году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

От подрядчика требуется собрать более 131 тысячи кондитерских наборов с различными конфетами, вафлями и шоколадом. Срок годности сладостей на момент поставки должен составлять не менее 70% от даты изготовления.

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Отмечается, что поиск подрядчика завершится 4 декабря.