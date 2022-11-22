Общество 22 ноября 2022, 19:05 Нижегородская художница с инвалидностью рассказала, почему решила заниматься благотворительнстью

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Страдающая неизлечимым заболеванием художница из Нижнего Новгорода Дарья Минеева регулярно переводит заработанные при помощи творчества деньги в благотворительные фонды. Как она пришла к этому, рассказала «Нижегородская правда».

Минеева окончила школу искусств, несмотря на свой диагноз — остеогенез, при котором кости чересчур хрупкие и легко ломаются. После этого она начала работать по специальности. Дарья делает украшения из бисера и пишет картины, а часть вырученных денег жертвует другим людям с ограниченными возможностями.

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«Я думаю, что нужно помогать инвалидам, пенсионерам, всем нуждающимся. Потому что доброта — это великая сила всего человечества», — поделилась художница.

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