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    09 июля 2021, 22:02

    Нижегородец изводил соседей лошадиным ржанием и получил условный срок

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    В Нижнем Новгороде мужчина стал фигурантом уголовного дела за систематические издевательства над соседями. Они около двух лет слушали звуки лошадиного ржания и топота копыт.

    Приговор 46-летнему Юрию Кондратьеву вынес Московской районный суд Нижнего Новгорода. Он получил 3,5 года условно по обвинению в истязании соседей.

    С апреля 2018 года жители многоквартирного дома были вынуждены слушать ржание лошадей и их топот. Причем шум раздавался как в дневное, так и в ночное время. В декабре 2019 года против Кондратьева возбудили уголовное дело о причинении физических или психических страданий.

    Свою вину мужчина не признал, а в последнем слове предложил судье вынести приговор.

    Дело Кондратьева можно назвать знаковым: пока что это единственный в России прецедент, когда нарушителя соседского спокойствия привлекают по столь серьезной статье. Обычно дело ограничивается штрафом.