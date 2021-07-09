Нижегородец изводил соседей лошадиным ржанием и получил условный срок

В Нижнем Новгороде мужчина стал фигурантом уголовного дела за систематические издевательства над соседями. Они около двух лет слушали звуки лошадиного ржания и топота копыт.

Приговор 46-летнему Юрию Кондратьеву вынес Московской районный суд Нижнего Новгорода. Он получил 3,5 года условно по обвинению в истязании соседей.

С апреля 2018 года жители многоквартирного дома были вынуждены слушать ржание лошадей и их топот. Причем шум раздавался как в дневное, так и в ночное время. В декабре 2019 года против Кондратьева возбудили уголовное дело о причинении физических или психических страданий.

Свою вину мужчина не признал, а в последнем слове предложил судье вынести приговор.

Дело Кондратьева можно назвать знаковым: пока что это единственный в России прецедент, когда нарушителя соседского спокойствия привлекают по столь серьезной статье. Обычно дело ограничивается штрафом.