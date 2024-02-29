Общество 29 февраля 2024, 13:28 НИУ ВШЭ: летом дети чаще рождаются в семьях с высоким доходом

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Месяц, в который рождается ребенок, связан с уровнем доходов его семьи. К таком выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации: статистический анализ», передал РБК.

В приведенных данных говорится, что люди с более высоким доходом чаще планируют рождение ребенка на летние месяцы. Такую тенденцию исследователи отметили в целом ряде российских регионов. Они объяснили, что она зависит от праздников, миграции, сезонности браков, физической нагрузки и структуры питания.

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Авторы исследования отметили, что рожать ребенка летом более целесообразно. Это позволяет больше времени проводить на улице, лучше питаться и экономить на зимней одежде для будущих мам, добавил RT.

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