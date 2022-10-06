Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT | 360°

Общество 06 октября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT

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Американская компания по кибераналитике Nisos представила 27-страничный доклад, в котором говорится, что проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада по блокировке телеканала RT.

Авторы доклада обратили внимание на то, что на видео нет водяных знаков, поэтому не получается идентифицировать их с RT. Пользователи распространяют материалы на таких площадках, как Gettr, Gab и соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social.

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«Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, это стирает след, по которому пытаются идти исследователи», — заметила старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.

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