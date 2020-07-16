Нищету в СССР «доказали» фотографией девушки в шляпе

Фотография девушки в шляпе из газеты времен СССР — доказательство нищеты того времени. Так посчитали пользователи Twitter.

Снимок опубликован в аккаунте «Исторические Фото».

«Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер», — говорится в подписи к фото.

В комментариях интернет-пользователи обратили внимание на то, что девушка запечатлена в головном уборе, сделанном именно из газеты. Они расценили это, как подтверждение бедности граждан Советского Союза.

«В какой нищете мы жили», — написал gierkov. С ним согласился Strannik27, который сказал, что «нищета и не такое выдумает». По мнению vladimir72vladi, «нормальных шляп в совке не делали», поэтому «приходилось заниматься оригами».

Некоторые подписчики заметили, что газеты пользовались спросом в СССР. Особую ценность они несли для маляров, другие разделывали на них рыбу, резали овощи и хлеб. Однако нашлись и те, кто призвал обратить внимание не на шляпу, а на красоту девушки.

Ранее власти Китая решили полностью устранить бедность. После пандемии коронавируса нужно стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, выполнить задачи полного построения среднезажиточного общества.