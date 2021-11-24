Артистку Нину Русланову проводили в последний путь аплодисментами. Прощание с актрисой прошло в Доме кино в Москве.

На кадрах с церемонии прощания видно, что некоторые собравшиеся у Дома кино люди не смогли сдержать слез.

Народная артистка России Нина Ивановна Русланова умерла 21 ноября на 76-м году жизни. За несколько дней до этого у нее случился инсульт. В больницу ее привезли в тяжелом состоянии.

Дочь актрисы Олеся Рудакова ранее написала на своей странице в Facebook, что медики влили ее матери слишком много крови. По ее словам, это стало причиной обширного инфаркта. Рудакова отметила, что врачи также диагностировали Руслановой ковид и перевели ее из реанимации в обычную палату, хотя чувствовала себя народная артистка плохо.

Информацией в этом посте заинтересовался СК. По данным СМИ, сотрудники ведомства проверят действия лечащих врачей актрисы на халатность.