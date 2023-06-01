Общество 01 июня 2023, 05:21 Nintendo сообщила о сворачивании деятельности отделения в России РИА «Новости»

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Японская компания, создающая видеоигры и игровые системы Nintendo заявила о прекращении деятельности российского отделения. Информация об этом появилась в заявлении на сайте фирмы.

Еще в начале 2022 года компания прервала отгрузку товаров на территорию России и перевела на техническое обслуживание цифровой магазин в связи с прекращением обработки транзакций в рублях.

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«В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — сказано в заявлении.

Такое решение существенно повлияет для игроков из России — исчезнет возможность создания новых аккаунтов. Помимо этого версия Nintendo eShop для россиян будет осуществлять работу в техническом режиме. Люди, имеющие учетную запись, смогут скачивать электронный контент, который был получен ранее.

Недавно появилась информация, что компания Johnson & Johnson больше не будет поставлять контактные линзы на территорию РФ. Однако J&J опровергла эти слухи и сообщила о продолжении обеспечения российских потребителей своими товарами. В фирме отметили, что ее первоначальная цель — быть полезной для тех, кто в этом нуждается.