01 июня 2023, 05:21
Nintendo сообщила о сворачивании деятельности отделения в России
Японская компания, создающая видеоигры и игровые системы Nintendo заявила о прекращении деятельности российского отделения. Информация об этом появилась в заявлении на сайте фирмы.
Еще в начале 2022 года компания прервала отгрузку товаров на территорию России и перевела на техническое обслуживание цифровой магазин в связи с прекращением обработки транзакций в рублях.
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«В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — сказано в заявлении.
Такое решение существенно повлияет для игроков из России — исчезнет возможность создания новых аккаунтов. Помимо этого версия Nintendo eShop для россиян будет осуществлять работу в техническом режиме. Люди, имеющие учетную запись, смогут скачивать электронный контент, который был получен ранее.
Недавно появилась информация, что компания Johnson & Johnson больше не будет поставлять контактные линзы на территорию РФ. Однако J&J опровергла эти слухи и сообщила о продолжении обеспечения российских потребителей своими товарами. В фирме отметили, что ее первоначальная цель — быть полезной для тех, кто в этом нуждается.
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