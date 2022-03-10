Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию

Японская компания Nintendo приняла решение приостановить поставки своих товаров в Россию. Речь идет о программном обеспечении и игровых консолях, в том числе о Nintendo Switch. Такое сообщение в четверг, 10 марта, появилось в газете Nikkei.

Сообщается, что решение приостановить поставки продукции связано с тем, что нарушены логистические цепочки. Также возникают трудности с оплатой на фоне санкций, которые западные страны вводят в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Nintendo на некоторое время приостановила функционирование своего интернет-магазина на территории России. Дело в том, что платежный оператор больше не может принимать оплату в российских рублях.

За последние дни на фоне вводимых санкций из России решили уйти многие зарубежные компании. Среди них — IKEA, различные бренды одежды и продовольственных товаров. Также стало известно, что временно приостанавливают свою работу рестораны фастфуда McDonald’s. Они будут открыты в России только до 14 марта, однако и после этого сотрудники продолжат получать зарплату, подчеркнули в компании.