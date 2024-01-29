29 января 2024, 07:50
Право получить земельный участок предложили дать всем многодетным семьям в РФ
Депутат Нилов отправил в кабмин законопроект о земле для многодетных семей
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отправил на заключение кабмина законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми бесплатно получить земельный участок или денежную компенсацию. Сейчас эта норма распространяется на тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилье. Об этом написало РИА «Новости».
В материалах к законопроекту отмечается, что он устанавливает единые подходы к предоставлению многодетным семьям земельного участка или денежной выплаты. Нилов предложил внести поправки в Земельный кодекс РФ.
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«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — пояснил автор документа.
В России 2024 объявили Годом семьи. Власти продолжили поддержку молодых и многодетных семей, предлагая субсидии на льготное жилищное кредитование. С 1 января также проиндексировали на 7,4% размер материнского капитала. Выплата гарантирована при рождении первого и последующих детей.
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Россия
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