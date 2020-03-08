«Никуда не пропадал, телефон всегда включен»: фигурист Жиганшин объяснился

Чемпион России 2015 года в танцах на льду Руслан Жиганшин опроверг информацию о своей пропаже и сообщил, что его телефон работает.

«Все в порядке! Никуда не пропадал, телефон всегда включен», — передает РИА «Новости» слова бывшего фигуриста. До этого информацию подтвердила тренер Жиганшина, Анжелика Крылова.

Сайт «Дни.ру» также сообщил о том, что в отношении Руслана никаких противоправных действий совершено не было.

Ранее в СМИ сообщалось, что мать 27-летнего спортсмена обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын пропал. Он якобы в пятницу ушел из дома и не вернулся, а его телефон был вне зоны доступа.

Руслан Жиганшин выступал с фигуриской Еленой Ильиных. Они стали чемпионами России 2015 года, а также серебряными призерами на этапе Гран-при Cup of Russia. Сейчас карьеру спортсмен завершил и работает в команде своего тренера.