В Харьковской области украинского разведчика бросили в канаве раненым. Первую помощь ему оказали российские военнослужащие.

Молодой человек рассказал РИА «Новости», что служил в 132-м отдельном разведывательном батальоне. Обучали украинских военных британцы.

«Когда прибыли в село, нарвались на патруль. Была перестрелка: патруль стрелял, свои стреляли, и после этого меня ранили в ногу, я там остался. В кювете. По предыдущим данным, [ранили] свои», — пояснил он.

Украинский разведчик пояснил, что получил ранение девятимиллиметровой пулей. Такой калибр, по его словам, вряд ли мог быть у патруля.

«Спустя два с половиной — три часа никто за мной не пришел, я отполз в гражданский дом. Там мужчина и женщина живут. Попросил, чтобы меня напоили водой. Сильно замерз. Позвонил своим, когда был в доме. Позвонил на свой телефон. <…> Командир сказал, что меня заберут, эвакуируют, как только все утихнет. Пришли военнослужащие РФ, забрали меня оттуда, оказали первую помощь, перебинтовали», — поделился военнослужащий.