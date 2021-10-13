Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказался по поводу видео ДТП с телеведущей Ксенией Собчак. По его словам, никакого повода спешить у водителя такси не было, кроме одного — желания быстрее отвезти пассажиров в аэропорт Сочи. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Автоэксперт отметил, что обгон в этом месте запрещен, об этом говорит и разметка в виде сплошной линии. Судя по кадрам, водитель хотел обогнать впереди идущий автобус.

«Автобус едет с нормальной разрешенной скоростью. Очевидно, что водитель ВИП-такси, давайте назовем это так, стремился, предположим, любой ценой успеть в аэропорт. Почему это произошло? Подгоняли ли пассажиры или он сам принял решение — пока не известно. Никто в здравом уме и трезвой памяти не выезжает вот так на встречку, особенно в условиях ограниченной видимости в темное время суток», — подчеркнул эксперт.

ДТП с участием телеведущей случилось 9 октября на трассе Красная Поляна — Адлер. Видео с моментом аварии опубликовало издание RT в своем Telegram-канале. По информации СМИ, Собчак, не дождавшись полицию, покинула место происшествия.