«Никто ни с кем не дрался». Умар Кремлев опроверг сообщение о потасовке боксеров в екатеринбургском отеле
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что в ночь с 19 на 20 сентября в одном из екатеринбургских отелей российские боксеры устроили пьяный дебош.
По словам Кремлева, никаких потасовок не было. Был лишь разговор и выяснение отношений, после чего оппоненты обнялись и разошлись.
Он добавил, что сотрудники Росгвардии, которые находились в гостинице для обеспечения безопасности, подошли к спортсменам и провели обычную беседу, поскольку заметили, что их разговор проходил на повышенных тонах.
«Никто ни с кем не дрался», — заверил Кремлев.
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что российские боксеры подрались в одном из отелей Екатеринбурга. Спортсмены якобы устроили дебош, а разнимать их пришлось сотрудникам Росгвардии.