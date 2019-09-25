«Никто ни с кем не дрался». Умар Кремлев опроверг сообщение о потасовке боксеров в екатеринбургском отеле

По словам Кремлева, никаких потасовок не было. Был лишь разговор и выяснение отношений, после чего оппоненты обнялись и разошлись.

Он добавил, что сотрудники Росгвардии, которые находились в гостинице для обеспечения безопасности, подошли к спортсменам и провели обычную беседу, поскольку заметили, что их разговор проходил на повышенных тонах.

«Никто ни с кем не дрался», — заверил Кремлев.



Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что российские боксеры подрались в одном из отелей Екатеринбурга. Спортсмены якобы устроили дебош, а разнимать их пришлось сотрудникам Росгвардии.