Никто не замерзнет. Отопление в Подмосковье взяли на особый контроль

Коммунальщики должны решить все проблемы с запуском отопления в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства.

Тема отопления на сегодня — одна из самых важных. И, судя по обращениям граждан, в некоторых городах систему отопления нужно перепроверять. Глава Подмосковья посоветовал чиновникам обратить особое внимание на социальные объекты и многоквартирные жилые дома.

«Утром сегодня обсуждали обращения граждан, и мы видим, что ряд муниципалитетов нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления. Даже там, где отопление уже запущено, мы знаем, что происходят периодические сбои, связанные с завоздушиванием системы. Здесь управляющие компании должны быть во всеоружии и своевременно информировать нас», — заявил Андрей Воробьев.

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Кроме отопления на совещании обсудили план празднования 90-летия Московской области. Решено было, что отмечать юбилей регион будет без излишеств.

Во время обсуждения праздничных мероприятий Андрей Воробьев распорядился сделать акцент на культурно-исторической программе.

Во многих областных музеях откроют выставки. А в театрах покажут спектакли. Праздновать день рождения Московская область будет 3 октября.