Никто не замерзнет. Отопление в Подмосковье взяли на особый контроль
Тема отопления на сегодня — одна из самых важных. И, судя по обращениям граждан, в некоторых городах систему отопления нужно перепроверять. Глава Подмосковья посоветовал чиновникам обратить особое внимание на социальные объекты и многоквартирные жилые дома.
«Утром сегодня обсуждали обращения граждан, и мы видим, что ряд муниципалитетов нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления. Даже там, где отопление уже запущено, мы знаем, что происходят периодические сбои, связанные с завоздушиванием системы. Здесь управляющие компании должны быть во всеоружии и своевременно информировать нас», — заявил Андрей Воробьев.
Подмосковью скоро 90 лет! На праздник пригласили всехПодробнее
Кроме отопления на совещании обсудили план празднования 90-летия Московской области. Решено было, что отмечать юбилей регион будет без излишеств.
Во время обсуждения праздничных мероприятий Андрей Воробьев распорядился сделать акцент на культурно-исторической программе.
Во многих областных музеях откроют выставки. А в театрах покажут спектакли. Праздновать день рождения Московская область будет 3 октября.