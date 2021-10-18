«Никто не верил, что они выиграют»: директор Ассоциации киберспорта объяснил победу игроков Team Spirit

Изначально в игроков российской команды Team Spirit, победивших в соревнованиях по Dota 2, никто не верил. Но они оказались очень подготовленными, поэтому одержали победу. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации развития киберспорта, руководитель проекта langame.ru Павел Голубев.

«Это как выиграть чемпионат мира по футболу или любой другой чемпионат мира по престижному виду спорта. Это соревнование, на котором мечтает поучаствовать каждый игрок и киберспортсмен, это не просто значимое, это сверхзначимое событие», — отметил эксперт.

Букмекеры давали на команду, в составе которой были россияне, очень большие коэффициенты.

«Потому что никто не верил, что они выиграют. На это были причины, окончательный состав собрался только в начале года. Они прошли через региональную квалификацию», — объяснил Голубев.

Есть система, которая позволяет попасть на соревнование по прямым приглашениям, если на протяжении всего сезона выступления были удачными. У юношей такой возможности не было, им пришлось идти через региональный этап.

«Они упали в нижнюю сетку, обыграли двукратных чемпионов мира по Dota, и в последний день они играли за попадание в финал. У них не было возможности подготовиться к сопернику. Но они просто взяли и выиграли», — сказал эксперт.

Они хорошо играли, они мастерски исполнили то, что готовили. Чтобы в 20 лет были такие стальные нервы, я не знаю, что нужно делать. Подготовка колоссальная. Это совокупность факторов и маленькая капелька удачи Павел Голубев.

Что касается заработка киберспортсменов, то он у всех разный и зависит от многих факторов. В высшем российском дивизионе зарплаты могут начинаться от пяти тысяч долларов, если брать пониже — 500 долларов в месяц, если брать еще ниже, то можно просто участвовать в турнирах и брать призовые. Фиксированной суммы нет, отметил Голубев.

«Это единственное киберсоревнование с таким большим призовым фондом. Фонд формируют игроки, которые покупают внутри игры предметы, часть денег которых уходит в призовой фонд», — пояснил собеседник.

Когда победителей соревнования спросили, на что они намерены потратить выигранные деньги, киберспортсмены практически хором заявили о недвижимости. Сумма выигрыша составила 18 миллионов долларов.